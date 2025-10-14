صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غالب مارکیٹ سمیت مختلف علاقوں میں لاکھوں کے ڈاکے

لاہور(کرائم رپورٹر )ڈاکوؤں نے شہریوں سے لاکھوں روپے ،زیورات و دیگر سامان لوٹ لیا۔شفیق آباد میں حسان سے 1 لاکھ 55ہزار روپے اور موبائل فون،مغل پورہ میں نصراللہ سے 1 لاکھ50ہزار روپے اور موبائل فون،ہنجروال میں عزیز سے 1 لاکھ 40ہزار روپے اور موبائل فون،غالب مارکیٹ میں فردوس سے 1لاکھ 35ہزار روپے اور موبائل فون ،ستو کتلہ میں یاور سے 20 ہزار روپے اور موبائل فون ،کوٹ لکھپت میں شاہزیب سے 10 ہزار روپے اور موبائل فون ،نولکھا میں تجمل سے 5 ہزار روپے اور موبائل فون چھین لیا گیا۔ٹاؤن شپ سے شاداب ،شادمان سے امانت ،شمالی چھاؤنی سے نعیم ، مصری شاہ سے اکمل اور اکبری گیٹ سے یاسر کی موٹرسائیکلیں چوری ہو گئیں۔ ڈاکے

