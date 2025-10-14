پشاور:شوہر نے بیوی ،2بیٹیوں کو قتل کر کے خودکشی کر لی
پشاور(آئی این پی)پشاور کے نواحی علاقے چمکنی میں شوہر نے بیوی اور دو بیٹیوں کو قتل کرنے کے بعد خود کشی کرلی ،پولیس کے مطابق چمکنی میں شوہر نے فائرنگ کرکے بیوی اوردو بیٹیوں کو قتل کردیا اور خود کو گولی مار کر خود کشی کرلی ،پولیس نے لاشیں تحویل میں لے کر پوسٹمارٹم کے لئے ہسپتال بھجوا دیں اور جائے وقوعہ سے شواہد اکٹھے کرکے تفتیش شروع کردی ہے ۔
پشاور کے نواحی علاقے چمکنی میں شوہر نے بیوی اور دو بیٹیوں کو قتل کرنے کے بعد خود کشی کرلی ،پولیس کے مطابق چمکنی میں شوہر نے فائرنگ کرکے بیوی اوردو بیٹیوں کو قتل کردیا اور خود کو گولی مار کر خود کشی کرلی ،پولیس نے لاشیں تحویل میں لے کر پوسٹمارٹم کے لئے ہسپتال بھجوا دیں اور جائے وقوعہ سے شواہد اکٹھے کرکے تفتیش شروع کردی ہے ۔