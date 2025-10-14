صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوسرباز عورتوں نے شاپنگ کرتی فیملی کو ہاتھ کی صفائی دکھا دی

  • جرم و سزا کی دنیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) نامعلوم نوسر باز خواتین نے خریداری کیلئے آئی فیملی کو اپنے چنگل میں پھنسا کر قیمتی سامان سے محروم کر دیا اور رفوچکر ہو گئیں ،بتایا جاتا ہے کہ۔۔۔

بلاک نمبر18کے عالیان کی بہن اور والدہ بلاک نمبر4میں شاپنگ کر رہی تھی کہ دو نامعلوم خواتین نے انہیں باتوں میں لگاکر سامان والا بیگ غائب کر دیا جس میں دو عدد موبائلز، اے ٹی کارڈ،ساٹھ ہزا رروپے نقدی وضروری پارچات تھے ، واردات کے بعد خواتین رش کا فائدہ اٹھا کر غائب ہو گئیں، اطلاع ملنے پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے ان کی تلاش شروع کردی۔

