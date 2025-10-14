صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پر تشدد واقعات کے دوران 3خواتین سمیت 4افراد زخمی

  • جرم و سزا کی دنیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پر تشدد واقعات کے دوران جہانیوالہ میں گھریلو ناچاقی پر ارشد نے اپنی بیوی زینب فاطمہ کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے اس کی انگلی بھی توڑ ڈالی، اس طرح 46جنوبی میں تلخ کلامی پر وسیم وغیرہ نے عاصمہ بی بی اور اسکے بھانجے عقیل کو سوٹے مار کر مضروب کر دیا،جبکہ ڈورے والا کی رہائشی محنت کش خاتون منور بی بی کو محمد حذیفہ نے زدوکوب کرتے ہوئے نازیبا حرکات کیں ،پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرلئے ۔

