شو روم کے تالے توڑکر ساڑھے تین لاکھ کا سامان چوری

  • جرم و سزا کی دنیا
گلشن کمال ٹاؤن شاہ پور میں نامعلوم چور ایک شو روم کے تالے توڑکر کیمرے‘ کیبل ‘ 8کرسیاں ، پنکھے ، وائرنگ کا سامان ، چھ سو گز تار، شیشے کے دروازے اور دیگر سامان مالیتی ساڑھے3 لاکھ روپے چوری کرکے لے گئے ۔ پولیس تھانہ شاہ پور نے محمد عنصر ولد احمد یار کی رپورٹ پر نامعلوم چوروں کیخلاف مقدمہ درج کرلیا ہے ۔

