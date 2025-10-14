شو روم کے تالے توڑکر ساڑھے تین لاکھ کا سامان چوری
گلشن کمال ٹاؤن شاہ پور میں نامعلوم چور ایک شو روم کے تالے توڑکر کیمرے‘ کیبل ‘ 8کرسیاں ، پنکھے ، وائرنگ کا سامان ، چھ سو گز تار، شیشے کے دروازے اور دیگر سامان مالیتی ساڑھے3 لاکھ روپے چوری کرکے لے گئے ۔ پولیس تھانہ شاہ پور نے محمد عنصر ولد احمد یار کی رپورٹ پر نامعلوم چوروں کیخلاف مقدمہ درج کرلیا ہے ۔
