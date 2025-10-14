صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

6شہریوں کیساتھ 1کروڑ 44لاکھ روپے کا فراڈ،مقدمات درج

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)دھوکہ دہی اور فراڈ کی مختلف وارداتوں میں ساہی وال کے محمد عباس سے محمد ارشد نے کاروبار کیلئے 1کروڑ12لاکھ روپے لئے اور واپسی پر بوگس چیک دے کر روپوش ہو گیا۔۔۔

اسلام پورہ کے شہباز سے محمد حسن نے تین لاکھ روپے ،چیمہ کالونی کے محمد اعجاز سے محمد اسماعیل نے 7لاکھ روپے ،45جنوبی کے محمد سرفراز سے ہارون نے ساڑھے 13لاکھ روپے ،6جنوبی کے خالد محمود سے ثناء اﷲ نے کینو کے کاروبار میں منافع کا لالچ دے کر 10لاکھ روپے ،میانی کی مقصود بی بی سے ظفر عباس نے پچاس ہزار روپے کی رقوم لین دین کے دوران جعلی چیکوں اور امانت میں خیانت کے ذریعے ہتھیا لیں پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔

 

