مسافر کوچ اوور ٹیک کرتے بے قابو،راہگیر زد میں آ کر شدید زخمی ،حالت نازک
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) فیصل آباد روڈ پر 47شمالی کے قریب تیز رفتار مسافر کو چ ایک گاڑی کو اوور ٹیک کرتے ہوئے بے قابو ہو کر سڑک کنار کھڑے راہگیر پر چڑھ دوڑی جس کے نتیجہ میں وہ شدید زخمی ہو گیا، زخمی شخص کی شناخت محمد فیاض کے نام سے ہوئی جو کہ خیابان نوید کا رہائشی ہے اسے فوری طور پر علاج معالجہ کیلئے ہسپتال منتقل کر دیا گیاجہاں اس کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے جبکہ پولیس نے ڈرائیور کے خلاف مقد مہ درج کر لیا ۔
