علی پورچٹھہ میں نوجوان کی پھندا لگی لاش برآمد

  • جرم و سزا کی دنیا
علی پورچٹھہ(تحصیل رپورٹر )علی پورچٹھہ میں نوجوان کی پھندا لگی لاش برآمد ہوئی ہے ۔ محلہ چراغ آباد میں 25 سالہ نوجوان کی لاش گلے میں پھندا لگی حالت میں برآمد ہوئی ۔ متوفی کی شناخت علی حسنین کے نام سے ہوئی جو محلہ چراغ آباد کا رہائشی بتایا جاتا ہے ۔

ابتدائی اطلاعات کے مطابق متوفی نے گھریلو ناچاقی کے باعث پھندا ڈال کر خودکشی کرلی۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس تھانہ علی پورچٹھہ موقع پر پہنچ گئی اور شواہد اکٹھے کرلئے ۔ بعدازاں ورثا نے لاش اپنی تحویل میں لے لی ، ورثا کوئی بھی موقف دینے سے گریزاں ہیں۔ پولیس نے واقعہ کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔

 

