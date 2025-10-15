صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

متعدد وارداتیں ، شہری لاکھوں نقدی ، قیمتی اشیاء سے محروم

  • جرم و سزا کی دنیا
متعدد وارداتیں ، شہری لاکھوں نقدی ، قیمتی اشیاء سے محروم

لاہور(سپیشل رپورٹر)صوبائی دارالحکومت میں چوری و ڈکیتی کی متعدد وارداتیں ، شہریوں کو لاکھوں روپے ،موبائل فونز، موٹرسائیکلوں اور گاڑیوں سے محروم کر د گیا۔

 ڈاکوؤں نے باغبانپورہ میں راشد سے 1 لاکھ 80ہزار روپے 

 اور موبائل فون،نواب ٹاؤن میں صغیر سے 1 لاکھ65ہزار روپے اور موبائل فون ،لیاقت أٓباد میں زبیر سے 1 لاکھ 55ہزار روپے اور موبائل فون ،شادباغ میں ثمر حسین سے 1لاکھ 40ہزار روپے اور موبائل فون، انارکلی میں عظیم سے 1 لاکھ 30 ہزار روپے ،موبائل فون اور دیگر سامان لوٹا اور فرار ہوگئے ۔دوسری طرف لٹن روڈ اور ماڈل ٹاؤن سے 2گاڑیاں جبکہ شیراکوٹ، سندر اور شالیمار سے 3 موٹرسائیکلیں چوری کر لی گئیں۔

صوبائی دارالحکومت میں چوری و ڈکیتی کی متعدد وارداتیں ، شہریوں کو لاکھوں روپے ،موبائل فونز، موٹرسائیکلوں اور گاڑیوں سے محروم کر دیا گیا۔ ڈاکوؤں نے باغبانپورہ میں راشد سے 1 لاکھ 80ہزار روپے  اور موبائل فون،نواب ٹاؤن میں صغیر سے 1 لاکھ65ہزار روپے اور موبائل فون ،لیاقت أٓباد میں زبیر سے 1 لاکھ 55ہزار روپے اور موبائل فون ،شادباغ میں ثمر حسین سے 1لاکھ 40ہزار روپے اور موبائل فون، انارکلی میں عظیم سے 1 لاکھ 30 ہزار روپے ،موبائل فون اور دیگر سامان لوٹا اور فرار ہوگئے ۔دوسری طرف لٹن روڈ اور ماڈل ٹاؤن سے 2گاڑیاں جبکہ شیراکوٹ، سندر اور شالیمار سے 3 موٹرسائیکلیں چوری کر لی گئیں۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

شوبز انڈسٹری میں عورت مخالف سوچ گہرائی تک رچی بسی :رمشا خان

امریکی اداکارہ زوری ہال نے پاکستان آنے کی دعوت قبول کرلی

زرین خان آن لائن ہراسانی سے پریشان، شدید ردعمل

پاکستانی فلم ’’دیمک ‘‘نے ڈیلس میں بھی جادو جگا دیا

پہلی بیٹی کو گود لیتے مشکلات پیش آئیں والد نے ساتھ دیا:سشمیتا سین

ذہنی صحت کیلئے طلاق لی لیکن اب خوف میں مبتلا :شرمین علی

آج کے کالمز

ایاز امیر
فرسودہ تصورات کا جنازہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
شہباز شریف کا ٹرمپ کارڈ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوستوں کا مشورہ‘ پاک افغان مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دہلی سے کابل تک کھلا پیغام
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی گھرانہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak