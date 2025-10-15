متعدد وارداتیں ، شہری لاکھوں نقدی ، قیمتی اشیاء سے محروم
لاہور(سپیشل رپورٹر)صوبائی دارالحکومت میں چوری و ڈکیتی کی متعدد وارداتیں ، شہریوں کو لاکھوں روپے ،موبائل فونز، موٹرسائیکلوں اور گاڑیوں سے محروم کر د گیا۔
ڈاکوؤں نے باغبانپورہ میں راشد سے 1 لاکھ 80ہزار روپے
اور موبائل فون،نواب ٹاؤن میں صغیر سے 1 لاکھ65ہزار روپے اور موبائل فون ،لیاقت أٓباد میں زبیر سے 1 لاکھ 55ہزار روپے اور موبائل فون ،شادباغ میں ثمر حسین سے 1لاکھ 40ہزار روپے اور موبائل فون، انارکلی میں عظیم سے 1 لاکھ 30 ہزار روپے ،موبائل فون اور دیگر سامان لوٹا اور فرار ہوگئے ۔دوسری طرف لٹن روڈ اور ماڈل ٹاؤن سے 2گاڑیاں جبکہ شیراکوٹ، سندر اور شالیمار سے 3 موٹرسائیکلیں چوری کر لی گئیں۔
