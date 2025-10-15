لیاقت آباد:لڑکی نے خودکشی کرلی
لاہور (کرائم رپورٹر)لیاقت آباد کے علاقے میں 18 سالہ لڑکی نے مبینہ خودکشی کرلی۔ ثنا نے زہریلی گولیاں کھا لیں۔ حالت تشویشناک ہونے پر اسے جنرل ہسپتال منتقل کیا گیا تاہم وہ جانبر نہ ہو سکی۔لاش کو مردہ خانے منتقل کر دیا گیا ۔خودکشی کرنے کی وجہ معلوم نہ ہوسکی۔
