صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لیاقت آباد:لڑکی نے خودکشی کرلی

  • جرم و سزا کی دنیا
لیاقت آباد:لڑکی نے خودکشی کرلی

لاہور (کرائم رپورٹر)لیاقت آباد کے علاقے میں 18 سالہ لڑکی نے مبینہ خودکشی کرلی۔ ثنا نے زہریلی گولیاں کھا لیں۔ حالت تشویشناک ہونے پر اسے جنرل ہسپتال منتقل کیا گیا تاہم وہ جانبر نہ ہو سکی۔لاش کو مردہ خانے منتقل کر دیا گیا ۔خودکشی کرنے کی وجہ معلوم نہ ہوسکی۔

لیاقت آباد کے علاقے میں 18 سالہ لڑکی نے مبینہ خودکشی کرلی۔ ثنا نے زہریلی گولیاں کھا لیں۔ حالت تشویشناک ہونے پر اسے جنرل ہسپتال منتقل کیا گیا تاہم وہ جانبر نہ ہو سکی۔لاش کو مردہ خانے منتقل کر دیا گیا ۔خودکشی کرنے کی وجہ معلوم نہ ہوسکی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
فرسودہ تصورات کا جنازہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
شہباز شریف کا ٹرمپ کارڈ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوستوں کا مشورہ‘ پاک افغان مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دہلی سے کابل تک کھلا پیغام
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی گھرانہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak