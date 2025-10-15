صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راہوالی:گرانفروشی پر سبزی و پھل فروشوں ، قصابوں کو جرمانے

  • جرم و سزا کی دنیا
راہوالی:گرانفروشی پر سبزی و پھل فروشوں ، قصابوں کو جرمانے

راہوالی (نمائندہ دنیا )ا ے سی گوجرانوالہ کا گراں فروشوں کے خلاف ایکشن ،متعدد دکانداروں کو بھاری جرمانے عائد کر دئیے ۔ اسسٹنٹ کمشنر لیفٹیننٹ(ر ) فیصل مجید نے ہمراہ عملہ مین بازار راہوالی میں گرانفروشی پر سبزی ،فروٹ فروشوں ،قصابوں کے خلاف کارروائی کی جو سرکاری نرخناموں کو آویزاں کئے بغیر مرضی کی قیمتیں لگا کر عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے تھے۔

ا ے سی گوجرانوالہ کا گراں فروشوں کے خلاف ایکشن ،متعدد دکانداروں کو بھاری جرمانے عائد کر دئیے ۔ اسسٹنٹ کمشنر لیفٹیننٹ(ر ) فیصل مجید نے ہمراہ عملہ مین بازار راہوالی میں گرانفروشی پر سبزی ،فروٹ فروشوں ،قصابوں کے خلاف کارروائی کی جو سرکاری نرخناموں کو آویزاں کئے بغیر مرضی کی قیمتیں لگا کر عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے تھے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

امریکی شہری نے وزنی کدو کاشت کرکے عالمی چیمپئن شپ جیت لی

مہنگائی سے تنگ نوجوان فلیٹ چھوڑ کر وین میں رہنے لگا

ایک وقت میں 17عورتوں سے عشق لڑانے والا پادری پکڑا گیا

ناشتہ نہ کرنا دل کی صحت کیلئے خطرے کی گھنٹی

سوشل میڈیا بچوں کی ذہانت کم کر رہا :نئی امریکی تحقیق

برطانیہ:ڈائنو سار کے قدموں کی سب سے بڑی دریافت

آج کے کالمز

ایاز امیر
فرسودہ تصورات کا جنازہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
شہباز شریف کا ٹرمپ کارڈ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوستوں کا مشورہ‘ پاک افغان مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دہلی سے کابل تک کھلا پیغام
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی گھرانہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak