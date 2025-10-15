منڈیکی گورائیہ:گھرمیں گھس کر 3 افرادکا خاتون پر تشدد
منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار )خاتون سمیت تین افراد کا خاتون پرتشدد کپڑے پھاڑ کرنیم برہنہ کردیا۔ موضع منڈیکی گورائیہ کی آسیہ نے پولیس کودرخواست دی کہ وہ گھرمیں موجودتھی کہ اسی دوران اسد’نیلم اور شہباز گھرمیں گھس آئے اور اس کو تشددکانشانہ بناکر زخمی کردیا ، پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔
