صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لیڈی ڈکیت نے 2ساتھیوں سے مل کر زمیندار کو لوٹ لیا

  • جرم و سزا کی دنیا
لیڈی ڈکیت نے 2ساتھیوں سے مل کر زمیندار کو لوٹ لیا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)خاتون ڈاکو نے دیگر دو مرد ساتھیوں کے ساتھ مل کر زمیندار کو لوٹ لیا ،بتایا جاتا ہے کہ سیداں کالونی دھریمہ کا رہائشی زمیندار محمد یاسین گھر جا رہا تھا کہ پٹرول پمپ کے قریب اسے برقع پوش خاتون ملی جس نے منت سماجت کی کہ موٹر سائیکل سوار زمیندار اسے گھر چھوڑ آئے۔۔۔

زمیندار خاتون کو لے کر اس کے گھر گیا تو پہلے سے موجود خاتون کے دو ساتھیوں نے اسلحہ کے زور پر اسے روک کر تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا،خاتون اور اس کے ساتھیوں نے زمیندار سے 50 ہزار روپے کی نقدی اور دیگر اشیاء چھین لی ،،ملزمان نے زمیندار کو برہنہ کر کے اس کی ویڈیو فلمیں بھی بنائی مقدمہ درج کرنے کی صورت میں اسے وائرل کرنے کی دھمکی بھی دی ،ملزمان نے زمیندار کے موبائل میں موجود جازکیش سے بھی رقم نکلوا لی ،جھال چکیاں پولیس نے خاتون اور اس کے تینوں ساتھیوں کے خلاف مقدمہ دری کر کے تفتیش شروع کر دی اورمقدمہ کے اندراج کے بعد ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہے ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

امریکی شہری نے وزنی کدو کاشت کرکے عالمی چیمپئن شپ جیت لی

مہنگائی سے تنگ نوجوان فلیٹ چھوڑ کر وین میں رہنے لگا

ایک وقت میں 17عورتوں سے عشق لڑانے والا پادری پکڑا گیا

ناشتہ نہ کرنا دل کی صحت کیلئے خطرے کی گھنٹی

سوشل میڈیا بچوں کی ذہانت کم کر رہا :نئی امریکی تحقیق

برطانیہ:ڈائنو سار کے قدموں کی سب سے بڑی دریافت

آج کے کالمز

ایاز امیر
فرسودہ تصورات کا جنازہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
شہباز شریف کا ٹرمپ کارڈ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوستوں کا مشورہ‘ پاک افغان مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دہلی سے کابل تک کھلا پیغام
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی گھرانہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak