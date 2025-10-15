سمبڑیال :وارداتوں میں شہری موبائل فون اور رقم سے محروم
سمبڑیال(سٹی رپورٹر)چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں شہری موبائل فون اور رقم سے محروم ہوگئے ۔ تھانہ سمبڑیال کے علاقہ احمد آباد کا رہائشی حسن موٹر سائیکل پر اپنے گاؤں احمد آباد جارہا تھا کہ موٹر سائیکل سوار ڈاکو ئو ں نے روک کر 20ہزار350روپے چھین لئے ،موضع جیٹھی کے میں نازیہ بتول کے گھر سے نامعلوم چور موبائل فون اورہزاروں روپے کا سامان لے گئے ۔
