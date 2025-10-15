صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیو ڈراپس کیلئے جاتے حادثہ،بچہ جاں بحق ،والدین زخمی

  • جرم و سزا کی دنیا
پولیو ڈراپس کیلئے جاتے حادثہ،بچہ جاں بحق ،والدین زخمی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈیرہ جدید کے قریب اینٹو ں سے لوڈ تیز رفتار لوڈ ر رکشہ کی زد میں آ کر موٹرسائیکل پر سوار چار ماہ کا بچہ جاں بحق میاں بیوی شدید زخمی ہو گئے ، بتایا جاتا ہے کہ۔۔۔

117شمالی کا رہائشی توقیر اپنی بیوی پروین کے ہمراہ چار ماہ کے بیٹے محمد حمیش کو پولیو کے قطرے پلانے کیلئے لے جا رہے تھے کہ راستہ میں لوڈ ر رکشہ بے قابو ہو کر ان کے موٹرسائیکل سے جا ٹکرایا جس کے باعث حمیش موقع پر دم توڑ گیا جبکہ دونوں میاں بیوی شدید زخمی ہو گئے ، جنہیں علاج معالجہ کیلئے ہسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ پولیس نے متوفی بچے کی میت ضروری کاروائی کے بعد ورثاء کے حوالے کر کے ر کشہ ڈرائیور جو کہ موقع سے فرار ہو گیا کے خلااف مقدمہ درج کر لیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

شوبز انڈسٹری میں عورت مخالف سوچ گہرائی تک رچی بسی :رمشا خان

امریکی اداکارہ زوری ہال نے پاکستان آنے کی دعوت قبول کرلی

زرین خان آن لائن ہراسانی سے پریشان، شدید ردعمل

پاکستانی فلم ’’دیمک ‘‘نے ڈیلس میں بھی جادو جگا دیا

پہلی بیٹی کو گود لیتے مشکلات پیش آئیں والد نے ساتھ دیا:سشمیتا سین

ذہنی صحت کیلئے طلاق لی لیکن اب خوف میں مبتلا :شرمین علی

آج کے کالمز

ایاز امیر
فرسودہ تصورات کا جنازہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
شہباز شریف کا ٹرمپ کارڈ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوستوں کا مشورہ‘ پاک افغان مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دہلی سے کابل تک کھلا پیغام
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی گھرانہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak