ڈاکوئوں کا ناکہ،دودھ فروش اور راہگیر کو لوٹ لیا
کندیاں(نمائندہ دنیا )لنک فقیر روڈ پر ڈکیتی کی ایک واردات کے دوران تین مسلح افراد نے ناکہ لگا کر دودھ فروش اور ایک راہگیر کو روک لیا، ملزمان نے اسلحہ کے زور پر متاثرین سے ہزاروں روپے نقدی، موبائل فونز اور اے ٹی ایم کارڈز چھین لیے اور موٹر سائیکل پر فرار ہو گئے ،کندیاں پولیس نے دودھ فروش شاہد کامران اور نور محمد کی درخواست پر تین نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ۔
