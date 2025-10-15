موٹر وے کی حدود میں مویشی چرانے پر2افراد کیخلاف مقدمہ درج
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)حفاظتی باڑ کاٹ کر موٹر وے کی حدود میں داخل ہو کر مویشی چرانے والے دو اشخاص کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا، بتایا جاتا ہے کہ چک خانہ کے قریب محمد ریاض اور نواز نے موٹروے کی سائیڈ جالیاں کاٹ کر اپنے مویشی موٹروے کی حدود میں لے آئے اور چرانے لگے اطلاع ملنے پر موٹر وے پولیس نے موقع پر پہنچ کر دونوں کومویشیوں سمیت پکڑ لیا اور مقدمہ درج کروا دیا۔
