صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موٹر وے کی حدود میں مویشی چرانے پر2افراد کیخلاف مقدمہ درج

  • جرم و سزا کی دنیا
موٹر وے کی حدود میں مویشی چرانے پر2افراد کیخلاف مقدمہ درج

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)حفاظتی باڑ کاٹ کر موٹر وے کی حدود میں داخل ہو کر مویشی چرانے والے دو اشخاص کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا، بتایا جاتا ہے کہ چک خانہ کے قریب محمد ریاض اور نواز نے موٹروے کی سائیڈ جالیاں کاٹ کر اپنے مویشی موٹروے کی حدود میں لے آئے اور چرانے لگے اطلاع ملنے پر موٹر وے پولیس نے موقع پر پہنچ کر دونوں کومویشیوں سمیت پکڑ لیا اور مقدمہ درج کروا دیا۔

حفاظتی باڑ کاٹ کر موٹر وے کی حدود میں داخل ہو کر مویشی چرانے والے دو اشخاص کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا، بتایا جاتا ہے کہ چک خانہ کے قریب محمد ریاض اور نواز نے موٹروے کی سائیڈ جالیاں کاٹ کر اپنے مویشی موٹروے کی حدود میں لے آئے اور چرانے لگے اطلاع ملنے پر موٹر وے پولیس نے موقع پر پہنچ کر دونوں کومویشیوں سمیت پکڑ لیا اور مقدمہ درج کروا دیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
فرسودہ تصورات کا جنازہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
شہباز شریف کا ٹرمپ کارڈ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوستوں کا مشورہ‘ پاک افغان مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دہلی سے کابل تک کھلا پیغام
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی گھرانہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak