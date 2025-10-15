صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کارسوار سے 30گرام آئس برآمد،مقدمہ درج

  • جرم و سزا کی دنیا
کارسوار سے 30گرام آئس برآمد،مقدمہ درج

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) تھانہ اربن ایریا نے دوران چیکنگ گل والہ پھاٹک کے نزدیک ایک مشکوک کار کو روک کر ڈرائیور محمد قاسم کی تلاشی لی اور اس کی جیب میں چھپائی ہوئی 30 گرام آئس اور نقدی برآمد کرلی ، ملزم نے اقرار کیا کہ وہ خود بھی آئس استعمال کرتا ہے اور فروخت بھی کرتا ہے ،جس پر پولیس تھانہ اربن ایریا نے گاڑی بطور ثبوت قبضہ میں لیتے ہوئے منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرلیا ہے ۔

 تھانہ اربن ایریا نے دوران چیکنگ گل والہ پھاٹک کے نزدیک ایک مشکوک کار کو روک کر ڈرائیور محمد قاسم کی تلاشی لی اور اس کی جیب میں چھپائی ہوئی 30 گرام آئس اور نقدی برآمد کرلی ، ملزم نے اقرار کیا کہ وہ خود بھی آئس استعمال کرتا ہے اور فروخت بھی کرتا ہے ،جس پر پولیس تھانہ اربن ایریا نے گاڑی بطور ثبوت قبضہ میں لیتے ہوئے منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرلیا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
فرسودہ تصورات کا جنازہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
شہباز شریف کا ٹرمپ کارڈ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوستوں کا مشورہ‘ پاک افغان مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دہلی سے کابل تک کھلا پیغام
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی گھرانہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak