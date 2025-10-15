کارسوار سے 30گرام آئس برآمد،مقدمہ درج
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) تھانہ اربن ایریا نے دوران چیکنگ گل والہ پھاٹک کے نزدیک ایک مشکوک کار کو روک کر ڈرائیور محمد قاسم کی تلاشی لی اور اس کی جیب میں چھپائی ہوئی 30 گرام آئس اور نقدی برآمد کرلی ، ملزم نے اقرار کیا کہ وہ خود بھی آئس استعمال کرتا ہے اور فروخت بھی کرتا ہے ،جس پر پولیس تھانہ اربن ایریا نے گاڑی بطور ثبوت قبضہ میں لیتے ہوئے منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرلیا ہے ۔
