لاہور میں سی سی ڈی کیساتھ 3 مبینہ مقابلے، 3 ڈاکو ہلاک
کاہنہ میں نشاندہی کیلئے جاتے ہوئے سہیل عرف شانی کو ساتھیوں کی گولی لگی چرڑ گاؤں میں ڈاکوافضل اور سول لائن کرول میں محمدحسین مار اگیا :ترجمان
لاہور(کرائم رپورٹر)سی سی ڈی لاہور کے ساتھ3مبینہ مقابلوں کے دوران 3 ڈاکو ہلاک ہو گئے جبکہ ان کے ساتھی فرار ہو گئے ۔ ترجمان سی سی ڈی کے مطابق کاہنہ کے علاقے میں پولیس زیرحراست ڈاکو سہیل عرف شانی کو نشاندہی کیلئے لے جارہی تھی کہ راستے میں اس کے ساتھیوں نے اسے چھڑوانے کیلئے پولیس پارٹی پر فائرنگ کردی،جس سے سہیل عرف شانی مارا گیا جبکہ حملہ آور فرارہوگئے ۔ڈیفنس کے علاقے چرڑ گائوں میں افضل نامی ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو ا جبکہ سول لائن کرول کے علاقے میں مقابلے میں محمد حسین نامی ڈاکو مارا گیا ۔مرنے والے تمام ڈاکو بیسیوں مقدمات میں ملوث تھے ۔