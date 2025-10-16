5موٹرسائیکل چوری، ڈاکوؤں کی عوام سے جگہ جگہ لوٹ مار
ہنجروال ،سندر،راوی روڈ، گجرپورہ، گلشن اقبال، باغبانپورہ، نولکھا میں ڈاکے غازی آباد،بادامی باغ ،مانگامنڈی ،کاہنہ اور گلشن راوی میں چوری کی وارداتیں
لاہور(کرائم رپورٹر)لاہورشہر میں چوری و ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں شہریوں سے لاکھوں روپے ، زیورات ،موبائل فونز اور5موٹرسائیکلوں سمیت دیگر قیمتی سامان لوٹ لیا گیا۔بتایاگیاہے کہ ڈاکو کوٹ لکھپت میں ساجد سے 1 لاکھ 40ہزار روپے اور موبائل فون، سندر میں جنید سے 1 لاکھ 35 ہزار روپے اور موبائل فون،راوی روڈ پر ادریس سے 1 لاکھ 25 ہزار روپے اور موبائل فون، گجر پورہ میں طفیل سے 15 ہزار روپے اور موبائل فون ،گلشن اقبال میں حمزہ سے 1لاکھ 20 ہزار روپے اور موبائل فون،باغبانپورہ میں مبشر سے 1 لاکھ 10ہزار روپے موبائل اور دیگر قیمتی سامان ،نولکھا میں عارف سے 30 ہزار روپے اور موبائل فون اورہنجروال میں مزمل سے 20 ہزار روپے اور موبائل فون چھین کر فرارہوگئے ۔ غازی أٓباد سے انس ، بادامی باغ سے کاشف،مانگامنڈی سے افضال ، کاہنہ سے انیس اور گلشن راوی سے اویس کی موٹرسائیکلیں چوری ہو گئیں۔