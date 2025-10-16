صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بی آر بی نہر سے نامعلوم خاتون کی لاش برآمد

  • جرم و سزا کی دنیا
لاش تحویل میں لے کر پوسٹمارٹم کے لیے قریبی ڈیڈ ہاؤس منتقل

لاہور (کرائم رپورٹر )لاہور کے علاقے ہیر میں بی آر بی نہر کے قریب واقع سائفن کے مقام سے ایک 40 سالہ نامعلوم خاتون کی لاش برآمد ہوئی ہے ۔ اطلاع ملتے ہی ہیر پولیس فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچ گئی اور لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹمارٹم کے لیے قریبی ڈیڈ ہاؤس منتقل کر دیا گیا۔ ایس ایچ او ہیر عزیر ارشد کے مطابق واقعہ کی اطلاع ملنے پر پولیس ٹیم فوری طور پر حرکت میں آئی۔ خاتون کی شناخت تاحال نہیں ہو سکی۔ پولیس نے گردونواح کے علاقوں میں لاش کے متعلق معلومات اکٹھی کرنے اور ممکنہ لواحقین کی تلاش کا آغاز کر دیا ہے ۔

ایس پی کینٹ قاضی علی رضا کا کہنا ہے کہ واقعہ کی تمام پہلوؤں سے تفتیش جاری ہے اور مزید کارروائی ضابطہ کے مطابق کی جا رہی ہے ۔ پولیس اس بات کا تعین کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ آیا یہ واقعہ خودکشی ہے یا کسی جرم کا نتیجہ۔ پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ اگر کسی کو اس خاتون کے بارے میں معلومات ہوں تو فوری طور پر قریبی پولیس سٹیشن سے رابطہ کریں تاکہ لواحقین تک رسائی حاصل کی جا سکے اور واقعہ کی نوعیت واضح ہو سکے ۔ مزید تفصیلات جلد جاری کی جائیں گی۔

