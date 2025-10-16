نشہ کرنے سے منع کرنے پر ٹائون کمیٹی کا ملازم قتل
راشدمار اگیا ، دوگروپوں میں فائرنگ کاتبادلہ ،ادریس موقع پر چل بسا
قصور،مصطفی آباد/للیانی،تلونڈی(نمائندہ دنیا، سٹی رپورٹر،نامہ نگار)نشہ کرنے سے روکنے پر ٹائون کمیٹی کا ملازم قتل کردیاگیا۔آصف نے تھانہ مصطفی آباد میں مقدمہ درج کروایا کہ میرا بھائی راشد جوٹائون کمیٹی مصطفی آباد میں ملازم ہے اس نے محلہ میں نشہ کرکے غل غپاڑہ کرنے سے روکاتو بوٹا نے اپنے ساتھی کے ہمراہ رات کوفائرنگ کرکے قتل کر دیا اور فرار ہو گیا، پولیس تھانہ مصطفی آباد نے ملزموں کی تلاش شروع کر دی۔تلونڈی کے علاقے بگھیانہ خورد میں آرائیں اور بائوبھٹی گروپ میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق ہوگیا۔ دو نوں گروپوں میں تنازعہ اچانک شدت اختیار کر گیا جس پربھٹی برادری کی فائرنگ کی زد میں آ کر ادریس موقع پر دم توڑ گیا۔پولیس نے لاش پوسٹمارٹم کیلئے ہسپتال منتقل کر کے مقدمہ درج کر لیا ۔علاقے میں کشیدگی پر پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ۔