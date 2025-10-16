صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مسلح ملزموں کا گھر پر دھاوا، ماں، بچوں کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا

  • جرم و سزا کی دنیا
مسلح ملزموں کا گھر پر دھاوا، ماں، بچوں کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا

یاسمین بی بی اپنے بچوں کے ہمراہ مو جو د تھی، 6 مسلح ملز موں نے حملہ کر دیا

فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)مسلح ملز موں کا گھر پر دھاوا، ماں کو بچوں سمیت تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ تھانہ صدر کے علاقہ نور پورہ میں یاسمین بی بی اپنے بچوں کے ہمراہ گھر پر موجود تھی کہ اس دوران 6 مسلح ملز موں نے دھاوا بول دیا اور ماں کو بچوں سمیت قابو کرکے بیہمانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ملز م خواتین کو ٹھوکروں کے ساتھ پیٹتے رہے اور بعد ازاں سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے فرارہوگئے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

شہباز شریف نے کہا میں نے لاکھوں زندگیاں بچائیں:ٹرمپ

غزہ :مزید45فلسطینیوں کی لاشیں واپس،رفح بارڈر بدستور بند

کابل میں دھماکے 5ہلاک ،35زخمی

ایران :پھانسیوں کیخلاف قیدیوں کا احتجاج ،بھوک ہڑتال

سعودی ولی عہد کا مکہ مکرمہ میں ’’کنگ سلمان گیٹ‘‘ منصوبے کا اعلان، 3 لاکھ نوکریاں متوقع

امریکا:عدالت نے وفاقی ملازمین کی برطرفی روک دی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نمک حلال
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہاں ہو کیا رہا ہے؟
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذہب‘ جمہوریت اور فساد فی الارض
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دو متفرق ایشوز
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
روشن اور تِیرہ دستخط
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مسئلہ فلسطین موجودہ تناظر میں!
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak