متعدد وارداتیں، شہری لاکھوں کی نقدی ، قیمتی اشیاء سے محروم

  جرم و سزا کی دنیا
ڈاکوؤں نے عبید سے 1لاکھ 45ہزار ،حبیب سے سوالاکھ روپے لوٹ لئے ماڈل ٹاؤن، لو ئر مال سے 2گاڑیاں ،دیگر علاقوں سے 3موٹرسائیکلیں چوری

لاہور(سپیشل رپورٹر)شہر میں چوری و ڈکیتی کی متعدد وارداتیں، شہریوں کو لاکھوں روپے ،موبائل فونز ،موٹرسائیکلوں اور گاڑیوں سے محروم کر دیا گیا۔تفصیلات کے مطابق ڈاکوؤں نے فیکٹری ایریا میں عبید سے 1 لاکھ 45 ہزار روپے اور موبائل ، نشتر کالونی میں جنید سے 1 لاکھ 40 ہزار روپے اور موبائل ، اسلام پورہ میں عدنان سے 1 لاکھ 30 ہزار روپے اور موبائل ،نوانکوٹ میں حبیب سے 1لاکھ 25 ہزار روپے اور موبائل ،لاری اڈا میں امتیاز سے 1 لاکھ 15ہزار روپے موبائل فون اور دیگر سامان لوٹ لیا ۔دوسری طرف نامعلوم افراد نے ماڈل ٹاؤن اور لو ئر مال  سے گاڑیاں جبکہ ساندہ ،سندر اور بھاٹی گیٹ سے موٹرسائیکلیں چوری کر لیں۔

