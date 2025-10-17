صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے سی سی ڈی اہلکار زخمی

  • جرم و سزا کی دنیا
نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے سی سی ڈی اہلکار زخمی

لاہور (کرائم رپورٹر) نواں کوٹ کے علاقے میں نامعلوم مسلح افراد نے سی سی ڈی کے اہلکار پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں اہلکار غلام فرید شدید زخمی ہوگیا۔

پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ اُس وقت پیش آیا جب غلام فرید گھر کے باہر موجود تھا، کہ اچانک موٹر سائیکل سوار نامعلوم ملزمان نے فائرنگ کر دی۔زخمی اہلکار کو فوری طور پر جناح ہسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں اس کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے ۔واقعہ کے بعد علاقے میں سرچ آپریشن کیا گیا اور ملزمان کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
امریکہ اور 56انچ چھاتی والا وزیراعظم
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دنیا کہاں اور ہم کدھر
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
سرحدی کشیدگی اور قومی یکجہتی
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان تنازع‘ پائیدار حل کے لیے ڈائیلاگ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
غذائی دہشت گرد
آصف عفان
امیر حمزہ
ڈیورنڈ لائن اور محسن افواج پر حملہ کیوں؟
امیر حمزہ
Dunya Bethak