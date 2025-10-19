صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وارداتیں، شہری لاکھوں روپے ، موٹرسائیکلوں سے محروم

  • جرم و سزا کی دنیا
وارداتیں، شہری لاکھوں روپے ، موٹرسائیکلوں سے محروم

لاہور(کرائم رپورٹر)لاہور میں چوری و ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں شہریوں سے لاکھوں روپے نقدی، موبائل فونز، موٹرسائیکلوں اور گاڑیوں سمیت دیگر سامان لوٹ لیا گیا۔ گارڈن ٹائون میں کاشف سے 1لاکھ 50ہزار روپے اور موبائل فون۔۔۔

نشترکالونی میں نعیم سے 1لاکھ 45ہزار روپے اور موبائل فون،لاری اڈا میں وسیم سے 1لاکھ 30ہزار روپے اور موبائل فون

ہربنس پورہ میں شاہد سے 1لاکھ 25 ہزار روپے اور موبائل فون، اسلام پورہ میں عمر سے 1 لاکھ 15ہزار روپے اور موبائل فون و دیگر سامان لوٹ لیا گیا۔ شیراکو ٹ میں ناصر سے 20 ہزار روپے اور موبائل فون ،ستوکتلہ میں واحد سے 15 ہزار روپے اور موبائل فون ،نولکھا میں امتیاز سے 10 ہزار روپے اور موبائل فون، گجر پورہ میں خالد سے 6 ہزار روپے اورموبائل فون چھین لیا گیا۔مصری شاہ سے کاشف ، شالیمار سے مختار، لوہاری گیٹ سے فیصل، مسلم ٹائون سے عامر اور چوہنگ سے سلطان کی موٹرسائیکلیں چوری ہو گئیں۔

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

آسٹریلیا، ہوٹل کے سوئمنگ پول سے مگر مچھ نکل آیا

آبائی شہر چھوڑنا معمر افراد کی صحت بہتر بنا سکتا ہے : تحقیق

کون کون میت پر آتا ہے، اپنی ہی موت کا ڈرامہ رچالیا

سائنسدانوں نے انسانوں میں چھٹی حس کی تصدیق کردی

شادی انوکھی بنانے کیلئے ریلوے سٹیشن میں تقریب رکھ لی

مستقبل کی وہ سواری جو ٹیکسی یا رکشے کا کام کرے گی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایک ہی مطالبہ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اس لڑائی سے کوئی چھٹکارا نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بارسلونا کا ایک خوبصورت سبق
رؤف کلاسرا
رشید صافی
احسانِ میزبانی کا تلخ انجام
رشید صافی
عمران یعقوب خان
افغان رجیم کے مسئلے کا واحد حل
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
طالبان بھارت کی سازشی تھیوری کے نرغے میں
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak