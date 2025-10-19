وارداتیں، شہری لاکھوں روپے ، موٹرسائیکلوں سے محروم
لاہور(کرائم رپورٹر)لاہور میں چوری و ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں شہریوں سے لاکھوں روپے نقدی، موبائل فونز، موٹرسائیکلوں اور گاڑیوں سمیت دیگر سامان لوٹ لیا گیا۔ گارڈن ٹائون میں کاشف سے 1لاکھ 50ہزار روپے اور موبائل فون۔۔۔
نشترکالونی میں نعیم سے 1لاکھ 45ہزار روپے اور موبائل فون،لاری اڈا میں وسیم سے 1لاکھ 30ہزار روپے اور موبائل فون
ہربنس پورہ میں شاہد سے 1لاکھ 25 ہزار روپے اور موبائل فون، اسلام پورہ میں عمر سے 1 لاکھ 15ہزار روپے اور موبائل فون و دیگر سامان لوٹ لیا گیا۔ شیراکو ٹ میں ناصر سے 20 ہزار روپے اور موبائل فون ،ستوکتلہ میں واحد سے 15 ہزار روپے اور موبائل فون ،نولکھا میں امتیاز سے 10 ہزار روپے اور موبائل فون، گجر پورہ میں خالد سے 6 ہزار روپے اورموبائل فون چھین لیا گیا۔مصری شاہ سے کاشف ، شالیمار سے مختار، لوہاری گیٹ سے فیصل، مسلم ٹائون سے عامر اور چوہنگ سے سلطان کی موٹرسائیکلیں چوری ہو گئیں۔