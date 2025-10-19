صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور:مختلف علاقوں سے خاتون سمیت 3 افراد کی لاشیں برآمد

  • جرم و سزا کی دنیا
لاہور:مختلف علاقوں سے خاتون سمیت 3 افراد کی لاشیں برآمد

لاہور(کرائم رپورٹر)شہر میں مختلف علاقوں سے خاتون کی بوری بند لاش سمیت 3 افراد کی لاشیں برآمد، پولیس نے مردہ خانے منتقل کر کے قانونی کاروائی شروع کر دی۔ ایدھی ترجمان کے مطابق راوی روڈ کے علا قے بتی چوک کے قریب جھاڑیوں سے نامعلوم خاتون کی بوری بند تشدد زدہ لاش برآمد ہوئی ہے ، مقتولہ کی عمر 28 سال کے قریب ہے۔

دوسرے واقعہ میں مسلم ٹا ؤن کے علاقے وحدت روڈ پر فٹ پاتھ سے نامعلوم 35 سالہ شخص مردہ حالت میں ملا،متوفی بظاہر نشے کی زیادتی کے باعث ہلاک ہوا جبکہ پرانی انارکلی سے بیہوشی کی حالت میں ملنے والا نامعلوم شخص میو ہسپتال میں دم توڑ گیا۔متوفی کی عمر 55 سال کے قریب ہے ،پولیس نے لاشیں مردہ خانے منتقل کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایک ہی مطالبہ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اس لڑائی سے کوئی چھٹکارا نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بارسلونا کا ایک خوبصورت سبق
رؤف کلاسرا
رشید صافی
احسانِ میزبانی کا تلخ انجام
رشید صافی
عمران یعقوب خان
افغان رجیم کے مسئلے کا واحد حل
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
طالبان بھارت کی سازشی تھیوری کے نرغے میں
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak