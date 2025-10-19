لاہور:مختلف علاقوں سے خاتون سمیت 3 افراد کی لاشیں برآمد
لاہور(کرائم رپورٹر)شہر میں مختلف علاقوں سے خاتون کی بوری بند لاش سمیت 3 افراد کی لاشیں برآمد، پولیس نے مردہ خانے منتقل کر کے قانونی کاروائی شروع کر دی۔ ایدھی ترجمان کے مطابق راوی روڈ کے علا قے بتی چوک کے قریب جھاڑیوں سے نامعلوم خاتون کی بوری بند تشدد زدہ لاش برآمد ہوئی ہے ، مقتولہ کی عمر 28 سال کے قریب ہے۔
دوسرے واقعہ میں مسلم ٹا ؤن کے علاقے وحدت روڈ پر فٹ پاتھ سے نامعلوم 35 سالہ شخص مردہ حالت میں ملا،متوفی بظاہر نشے کی زیادتی کے باعث ہلاک ہوا جبکہ پرانی انارکلی سے بیہوشی کی حالت میں ملنے والا نامعلوم شخص میو ہسپتال میں دم توڑ گیا۔متوفی کی عمر 55 سال کے قریب ہے ،پولیس نے لاشیں مردہ خانے منتقل کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔