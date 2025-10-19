صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامونکے :سابق رنجش پر15 سے زائد افراد کا 2بہنوں پر تشدد

  • جرم و سزا کی دنیا
کامونکے :سابق رنجش پر15 سے زائد افراد کا 2بہنوں پر تشدد

کامونکے (نامہ نگار)سابق رنجش پر 15 سے زائد افراد نے 2بہنوں کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ پرانی آبادی کے (ایم اے )اور امانت علی وغیرہ میں تنازع چل رہا ہے ۔ گزشتہ رات ایم اے کے گھر گھس کر امانت علی اور 15 نامعلوم افراد نے اُسکی دو بہنوں کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا اور الماری سے رقم، طلائی زیورات اور موبائل فون چوری کرکے لے گئے ۔

سابق رنجش پر 15 سے زائد افراد نے 2بہنوں کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ پرانی آبادی کے (ایم اے )اور امانت علی وغیرہ میں تنازع چل رہا ہے ۔ گزشتہ رات ایم اے کے گھر گھس کر امانت علی اور 15 نامعلوم افراد نے اُسکی دو بہنوں کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا اور الماری سے رقم، طلائی زیورات اور موبائل فون چوری کرکے لے گئے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایک ہی مطالبہ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اس لڑائی سے کوئی چھٹکارا نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بارسلونا کا ایک خوبصورت سبق
رؤف کلاسرا
رشید صافی
احسانِ میزبانی کا تلخ انجام
رشید صافی
عمران یعقوب خان
افغان رجیم کے مسئلے کا واحد حل
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
طالبان بھارت کی سازشی تھیوری کے نرغے میں
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak