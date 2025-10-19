کامونکے :سابق رنجش پر15 سے زائد افراد کا 2بہنوں پر تشدد
کامونکے (نامہ نگار)سابق رنجش پر 15 سے زائد افراد نے 2بہنوں کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ پرانی آبادی کے (ایم اے )اور امانت علی وغیرہ میں تنازع چل رہا ہے ۔ گزشتہ رات ایم اے کے گھر گھس کر امانت علی اور 15 نامعلوم افراد نے اُسکی دو بہنوں کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا اور الماری سے رقم، طلائی زیورات اور موبائل فون چوری کرکے لے گئے ۔
