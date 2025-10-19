ڈکیتی کی جھوٹی کال کرنیوالا گرفتار
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ڈکیتی کی جھوٹی کال کرنے والے شہری کو گرفتار کرلیا گیا۔ تھانہ صدر کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ڈکیتی کی جھوٹی کال کرنے اور پولیس کو گمراہی کا شکار بنانے کی کوشش کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ جس کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے قانونی کارروائی کا آغاز بھی کر دیا گیا ۔
