نوسر بازپولیس اہلکار بن کر لاکھوں روپے ،موبائل ،سامان لے اڑے

  • جرم و سزا کی دنیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)نوسر بازوں نے خود کو پولیس ملازمین ظاہر کرکے شہری سے لاکھوں روپے ،موبائل ودیگر سامان ہتھیالیا۔ تھانہ صدر کے علاقے میں عمران نے پولیس کو بتایا کہ ملزموں نے پولیس ملازمین ظاہر کرتے ہوئے تلاشی لینے کے بہانے اس سے لاکھوں روپے ، موبائل فون اور دیگر سامان ہتھیا لیا اور قریبی تھانے پہنچنے کا بول کر موقع سے فرار ہو گئے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

