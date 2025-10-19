تربت کے سی پیک روڈ پر ٹریفک حادثہ، 3 افراد جاں بحق
کوئٹہ(سٹاف رپورٹر)ضلع کیچ کے علاقے تربت میں سی پیک روڈ پر ایک خوفناک ٹریفک حادثے میں 3 افراد جاں بحق جبکہ ایک شخص شدید زخمی ہوگیا ،ضلعی انتظامیہ کے مطابق حادثہ گاڑی اور ڈالے کے درمیان تصادم کے باعث پیش آیا۔ حادثے میں جاں بحق اور زخمی ہونے والے افراد کو قریبی ہسپتال منتقل کردیا گیا ۔ انتظامیہ کے مطابق زخمی شخص کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے ۔ لیویز مزید تحقیقات کررہی ہے ۔ حادثہ
