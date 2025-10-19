صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تربت کے سی پیک روڈ پر ٹریفک حادثہ، 3 افراد جاں بحق

  • جرم و سزا کی دنیا
تربت کے سی پیک روڈ پر ٹریفک حادثہ، 3 افراد جاں بحق

کوئٹہ(سٹاف رپورٹر)ضلع کیچ کے علاقے تربت میں سی پیک روڈ پر ایک خوفناک ٹریفک حادثے میں 3 افراد جاں بحق جبکہ ایک شخص شدید زخمی ہوگیا ،ضلعی انتظامیہ کے مطابق حادثہ گاڑی اور ڈالے کے درمیان تصادم کے باعث پیش آیا۔ حادثے میں جاں بحق اور زخمی ہونے والے افراد کو قریبی ہسپتال منتقل کردیا گیا ۔ انتظامیہ کے مطابق زخمی شخص کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے ۔ لیویز مزید تحقیقات کررہی ہے ۔ حادثہ

ضلع کیچ کے علاقے تربت میں سی پیک روڈ پر ایک خوفناک ٹریفک حادثے میں 3 افراد جاں بحق جبکہ ایک شخص شدید زخمی ہوگیا ،ضلعی انتظامیہ کے مطابق حادثہ گاڑی اور ڈالے کے درمیان تصادم کے باعث پیش آیا۔ حادثے میں جاں بحق اور زخمی 

ہونے والے افراد کو قریبی ہسپتال منتقل کردیا گیا ۔ انتظامیہ کے مطابق زخمی شخص کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے ۔ لیویز مزید تحقیقات کررہی ہے ۔

حادثہ

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایک ہی مطالبہ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اس لڑائی سے کوئی چھٹکارا نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بارسلونا کا ایک خوبصورت سبق
رؤف کلاسرا
رشید صافی
احسانِ میزبانی کا تلخ انجام
رشید صافی
عمران یعقوب خان
افغان رجیم کے مسئلے کا واحد حل
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
طالبان بھارت کی سازشی تھیوری کے نرغے میں
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak