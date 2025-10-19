صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سابقہ رنجش پر وحشیانہ تشدد ہاتھ کی انگلیاں توڑ دی گئیں

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سابقہ رنجش پر شہری کو قابو کر کے وحشیانہ تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے مبینہ طور پر ہاتھ کی انگلیاں توڑ دی گئیں۔ تھانہ سٹی تاندلیانوالہ میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے مزمل نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ۔۔۔

ملزموں نے سابقہ رنجش پر اسکے بھائی کو قابو کر لیا اور تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی کرنے کے ساتھ اس کے ہاتھ کی انگلیاں توڑ دیں۔ بعد ازاں ملزم دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار ہوگئے ۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزموں کی تلاش شروع کر دی ۔

 

