فیصل آباد(سٹی رپورٹر)آتش بازی کا سامان تیار کرنے والے دو ملزموں کو گرفتار کر لیا گیا۔تھانہ کھرڑیانوالہ کے علاقے چک نمبر 229 کے قریب سول ڈیفنس ٹیموں نے پولیس کے ہمراہ دو ملزموں کو گرفتار کر لیا۔ جو مبینہ طور پر آتش بازی کا سامان تیار اور سپلائی کرنے کے غیر قانونی دھندے میں ملوث پائے گئے ۔ جن کیخلاف مقدمات درج کر لئے گئے۔

Dunya Bethak