لڑکی کو ہراساں کرکے مبینہ طور پر رقم ہتھیا لی گئی
فیصل آباد)سٹی رپورٹر)لڑکی کو ہراساں کرتے ہوئے اس سے رقم ہتھیا لی گئی۔تھانہ غلام آباد میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے مقبول نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملزموں نے اس کی بیٹی کو ہراساں کرتے ہوئے اس سے بھاری مالیت کی رقم ہتھیالی۔ جس پر پولیس نے قانونی کارروائی شروع کر دی ۔
