مریدکے :حادثات میں باپ بیٹے سمیت 3افراد جاں بحق

مریدکے :حادثات میں باپ بیٹے سمیت 3افراد جاں بحق

مریدکے ،کالاشاہ کاکو(نمائندہ دنیا،نامہ نگار)دو ٹریفک حادثات میں باپ بیٹا سمیت 3 افراد جاں بحق جبکہ دو زخمی ہو گئے ۔ تیزرفتاربس نے مریدکے جی ٹی روڈ پرداؤکے نہر کے قریب مساجد کی تعمیر کیلئے فنڈزجمع کرنیوالے ٹی ایچ کیو ہسپتال کالونی کے رہائشی موٹر سائیکل سوار باپ بیٹے کو کچل ڈالا، حادثے میں 45سالہ باپ جمیل الرحمن موقع پر جبکہ 18سالہ بیٹا ذکاالرحمن ہسپتال پہنچ کر دم توڑ گیا۔

باپ بیٹا سادھوکے جارہے تھے ، ڈرائیور بس سمیت فرار ہوگیا۔مریدکے شیخوپورہ روڈ پر سیکھم کے قریب دو موٹر سائیکلیں آپس میں ٹکرائیں اور ایک موٹر سائیکل پر سوار دو افراد قریب سے گزرنے والے آئل ٹینکر کے نیچے آکر کچلے گئے جس سے 50 سالہ شرافت جاں بحق جبکہ اسلم سمیت دو افراد زخمی ہوگئے ۔ ریسکیو ٹیموں نے زخمیوں کو ہسپتال منتقل کرکے جاں بحق افراد کی لاشیں ورثاکے حوالے کردیں۔

 

