خاتون کی بوری بند لاش پھینکنے کی فوٹیجز منظر عام پر آگئیں
لاہور(کرائم رپورٹر)جھاڑیوں سے خاتون کی بوری بند تشدد زدہ لاش ملنے کا معاملہ،مقتولہ کو شوہر نے گھریلو ناچاقی پر قتل کیا ،لاش پھینکنے کی سی سی ٹی وی فوٹیجز منظر عام پر آگئیں ۔تفصیلات کے مطابق دو روز قبل راوی روڈ راوی ٹول پلازہ کے قریب جھاڑیوں سے خاتون کی تشدد زدہ لاش ملی تھی۔۔۔
پولیس کا کہنا ہے کہ مقتولہ کی عمر 35سال ہے ،مقتولہ کو اس کے شوہر نے قتل کرکے لاش بوری میں بند کرکے ویرانے میں پھینک دی تھی، گھر سے بوری میں لاش لے جانے کی کلوز سرکٹ فوٹیج منظر عام پر آگئی ۔پولیس نے اپنی مدعیت میں مقدمہ درج کیا تھا ، پولیس کے مطابق ملزم کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا ۔