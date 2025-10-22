صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامونکے :ٹرین تلے آکر بہن بھائی جاں بحق

  • جرم و سزا کی دنیا
کامونکے :ٹرین تلے آکر بہن بھائی جاں بحق

کامونکے (نامہ نگار )کامونکی لیڈی پارک کے قریب ریلوے پھاٹک پر خوفناک حادثہ،بہن بھائی ٹرین کی زد میں آکر جاں بحق ہوگئے ۔ ریسکیوحکام کے مطابق موٹر سائیکل سوار عمر 3 سالہ بہن حورین فاطمہ کے ساتھ ریلوے پھاٹک بند ہونے کے باوجود سائیڈ سے پٹڑی کراس کرنے کی کوشش کررہا تھا کہ موٹر سائیکل کا ٹائر پٹڑی میں پھنس گیا۔ اسی دوران گوجرانوالہ کی جانب سے آنے والی ٹرین نے ٹکر مار دی جس سے دونوں موقع پر ہی دم توڑگئے ۔ ریسکیواہلکار حادثہ کی اطلاع ملنے پر فوری طور پر موقع پر پہنچے اور لاشوں کو ہسپتال منتقل کیا۔

کامونکی لیڈی پارک کے قریب ریلوے پھاٹک پر خوفناک حادثہ،بہن بھائی ٹرین کی زد میں آکر جاں بحق ہوگئے ۔ ریسکیوحکام کے مطابق موٹر سائیکل سوار عمر 3 سالہ بہن حورین فاطمہ کے ساتھ ریلوے پھاٹک بند ہونے کے باوجود سائیڈ سے پٹڑی کراس کرنے کی کوشش کررہا تھا کہ موٹر سائیکل کا ٹائر پٹڑی میں پھنس گیا۔ اسی دوران گوجرانوالہ کی جانب سے آنے والی ٹرین نے ٹکر مار دی جس سے دونوں موقع پر ہی دم توڑگئے ۔ ریسکیواہلکار حادثہ کی اطلاع ملنے پر فوری طور پر موقع پر پہنچے اور لاشوں کو ہسپتال منتقل کیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

ناسا کے ایک سُپرکمپیوٹر نے خوفناک پیشگوئی کردی

امریکا ، خطرناک کیڑے لیفہاپّر کی نئی قسم دریافت

میامی،فضا میں ویڈیو گیم کھیلنے کیلئے ہیلی کاپٹر کا استعمال

سعودی عرب میں نایاب ’السرح‘ درخت دریافت

پرندے بِیٹ کرنے کیلئے کن گاڑیوں کا انتخاب کرتے ہیں

دوستی،دوسروں کے کام آنا معمر افراد کیلئے بھی مفید

آج کے کالمز

ایاز امیر
افغانستان جو ہم نے دیکھا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ دس کروڑ لوگ باہر بھیج دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان …(2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جمہوریت کا کوئی متبادل نہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
پتنگ نہیں جانیں اُڑ جاتی ہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کا راستہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak