کامونکے :ٹرین تلے آکر بہن بھائی جاں بحق
کامونکے (نامہ نگار )کامونکی لیڈی پارک کے قریب ریلوے پھاٹک پر خوفناک حادثہ،بہن بھائی ٹرین کی زد میں آکر جاں بحق ہوگئے ۔ ریسکیوحکام کے مطابق موٹر سائیکل سوار عمر 3 سالہ بہن حورین فاطمہ کے ساتھ ریلوے پھاٹک بند ہونے کے باوجود سائیڈ سے پٹڑی کراس کرنے کی کوشش کررہا تھا کہ موٹر سائیکل کا ٹائر پٹڑی میں پھنس گیا۔ اسی دوران گوجرانوالہ کی جانب سے آنے والی ٹرین نے ٹکر مار دی جس سے دونوں موقع پر ہی دم توڑگئے ۔ ریسکیواہلکار حادثہ کی اطلاع ملنے پر فوری طور پر موقع پر پہنچے اور لاشوں کو ہسپتال منتقل کیا۔
کامونکی لیڈی پارک کے قریب ریلوے پھاٹک پر خوفناک حادثہ،بہن بھائی ٹرین کی زد میں آکر جاں بحق ہوگئے ۔ ریسکیوحکام کے مطابق موٹر سائیکل سوار عمر 3 سالہ بہن حورین فاطمہ کے ساتھ ریلوے پھاٹک بند ہونے کے باوجود سائیڈ سے پٹڑی کراس کرنے کی کوشش کررہا تھا کہ موٹر سائیکل کا ٹائر پٹڑی میں پھنس گیا۔ اسی دوران گوجرانوالہ کی جانب سے آنے والی ٹرین نے ٹکر مار دی جس سے دونوں موقع پر ہی دم توڑگئے ۔ ریسکیواہلکار حادثہ کی اطلاع ملنے پر فوری طور پر موقع پر پہنچے اور لاشوں کو ہسپتال منتقل کیا۔