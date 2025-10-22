صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامونکے :چوری کی وارداتیں‘ شہری مال وزر سے محروم

  • جرم و سزا کی دنیا
کامونکے (نامہ نگار)چوری کی وارداتوں میں شہری مال وزر سے محروم ہوگئے ۔گزشتہ روز جمشید علی کی موٹر سائیکل نامعلوم چور گھر کے باہر سے لے گئے ۔محلہ اسلام آباد کے عرفان کے زیر تعمیر گھر سے نامعلوم چور ہزاروں روپے ،بجلی کی موٹر اور 2پنکھے لے گئے ۔ٹبہ محمد نگر کے افضل کی موٹر سائیکل دُکان کے باہر سے چوری ہوگئی۔

 موضع قادیاں سے زمیندار حافظ غلام رسول کے کھیتوں سے نامعلوم چور سولر کا انوارٹر اور 80 گز تار چوری کرکے لے گئے ۔حبیب پورہ کے امیر حمزہ کی حویلی سے نامعلوم چور 10 بکرے لے گئے ۔ٹبہ محمد نگر کے شہباز علی کی موٹر سائیکل نامعلوم چور گھر کے باہر سے لے گئے ۔قیام پور ورکاں کے تنویر حسین کا موبائل فون چوری ہوگیا۔شریف پورہ کے عرفان کی موٹر سائیکل ڈیرہ کے باہرسے چوری ہوگئی۔ واصف علی کی موٹر سائیکل ایمن آباد سے چوری ہوگئی۔نند پور کے زمیندار راشد کے کھیتوں سے نامعلوم چور بجلی کی موٹر لے گئے ۔ سندرانہ کی کنول کے گھر سے طلائی زیورات چوری ہوگئے ۔ 

 

