صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تتلے عالی میں فائرنگ ، ایک بھائی زخمی ،2نے بھاگ کرجان بچائی

  • جرم و سزا کی دنیا
تتلے عالی میں فائرنگ ، ایک بھائی زخمی ،2نے بھاگ کرجان بچائی

تتلے عالی(نامہ نگار )تتلے عالی میں فائرنگ سے ایک بھائی زخمی ہو گیا ، دو نے بھاگ کرجان بچائی۔ نواحی علاقہ خواصرہ کا ظہیر بچوں کو سکول چھوڑنے کیلئے گھر سے باہر نکلا تو سامنے ملزم عامر شکلی نے پسٹل سے فائرنگ کر دی جس سے ظہیر گولی لگنے سے زخمی ہوگیا اس کے بھائیوں منظور اور عبدالغفور نے بھاگ کرجان بچائی، زخمیوں طبی امداد کیلئے ٹیچنگ ہسپتال گوجرانوالہ پہنچا دیا گیا۔

تتلے عالی میں فائرنگ سے ایک بھائی زخمی ہو گیا ، دو نے بھاگ کرجان بچائی۔ نواحی علاقہ خواصرہ کا ظہیر بچوں کو سکول چھوڑنے کیلئے گھر سے باہر نکلا تو سامنے ملزم عامر شکلی نے پسٹل سے فائرنگ کر دی جس سے ظہیر گولی لگنے سے زخمی ہوگیا اس کے بھائیوں منظور اور عبدالغفور نے بھاگ کرجان بچائی، زخمیوں طبی امداد کیلئے ٹیچنگ ہسپتال گوجرانوالہ پہنچا دیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
افغانستان جو ہم نے دیکھا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ دس کروڑ لوگ باہر بھیج دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان …(2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جمہوریت کا کوئی متبادل نہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
پتنگ نہیں جانیں اُڑ جاتی ہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کا راستہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak