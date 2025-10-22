صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامونکے :لڑائی جھگڑے کے واقعات میں خاتون سمیت 7افراد پر تشدد

کامونکے :لڑائی جھگڑے کے واقعات میں خاتون سمیت 7افراد پر تشدد

کامونکے (نامہ نگار ) لڑائی جھگڑے کے واقعات میں خاتون سمیت 7افراد کو تشدد کا نشانہ بنادیا گیا۔بتایا گیا ہے کہ سابقہ رنجش پر ٹبہ محمد نگر کے شرافت اُسکی والدہ،بھائیوں عامر اور کاشف کو ڈنڈوں کے وار کرکے اکمل،منشا،راشد اور6 نامعلوم افراد نے شدیدزخمی کردیا۔ موضع تمبولی کے محمد آصف اور بھائیوں امجد اور ریجان کو ڈنڈوں کے وار کرکے اقبال،اسلم،عمر فاروق،علی رضا،علی، زبیر،زین،معظم ،ذیشان، یعقوب اورعدنان نے شدید زخمی کردیا اور اراضی پر ناجائز قبضہ کرنے کی کوشش کی۔

