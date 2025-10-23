صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور : مبینہ پولیس مقابلے، 2 خطرناک ملزم ہلاک، 3 فرار

لاہور : مبینہ پولیس مقابلے، 2 خطرناک ملزم ہلاک، 3 فرار

باغبانپورہ میں سی سی ڈی سے فائرنگ کے تبادلہ میں احسان ، شاہدرہ میں فرحان مارا گیا ہلاک ہونیوالے ملزم ڈکیتی ، راہزنی سمیت دیگر سنگین وارداتوں میں ملوث تھے :حکام

لاہور(کرائم رپورٹر،آن لائن،آئی این پی)کرائم کنٹرول ڈیپارٹمنٹ (سی سی ڈی)پنجاب کے لاہور میں 2مبینہ مقابلے ، 2خطرناک ملزم ہلاک اور ان کے 3ساتھی فرار ہو گئے ۔ تفصیلات کے مطابق باغبانپورہ کے علاقے میں سی سی ڈی کے ساتھ مبینہ مقابلے کے دوران ایک ملزم احسان ہلاک ہو گیا جبکہ 2فرار ہو گئے۔ اسی طرح شاہدرہ میں بھی سی سی ڈی کی ٹیم سے فائرنگ کے تبادلہ میں ملزم فرحان ہلاک جبکہ اس کا ساتھی فرخ فرار ہو گیا۔ترجمان سی سی ڈی کا کہنا ہے کہ تمام ملزم ڈکیتی، راہزنی سمیت سنگین وارداتوں میں ملوث تھے ۔پولیس نے فرار ملزموں کی گرفتاری کیلئے مختلف مقامات پر چھاپے مارنے شروع کر دئیے ہیں جبکہ ہلاک ہونیوالوں کی لاشیں پوسٹ مارٹم کیلئے مردہ خانے منتقل کر دی گئی ہیں۔

