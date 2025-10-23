صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہر میں لاکھوں کے ڈاکے، 2 گاڑیاں اور 3 موٹرسائیکلیں چوری

  • جرم و سزا کی دنیا
شہر میں لاکھوں کے ڈاکے، 2 گاڑیاں اور 3 موٹرسائیکلیں چوری

ڈاکوؤں نے حبیب سے 1لاکھ 45 ہزار ،قاسم سے 1لاکھ 40ہزار روپے لوٹ لئے لو ئر مال میں ارمان 1لاکھ 35ہزار ، چوہنگ میں عرفان 1لاکھ روپے سے محروم

لاہور(کرائم رپورٹر)شہر میں چوری و ڈکیتی کی متعدد وارداتیں، شہریوں کو لاکھوں روپے ، زیورات، موبائل فونز، موٹرسائیکلوں اور گاڑیوں سے محروم کر دیا گیا۔تفصیلات کے مطابق مسلح ڈاکوؤں نے نشترکالونی میں حبیب سے 1 لاکھ 45 ہزار روپے اور موبائل فون،باغبانپورہ میں قاسم سے 1 لاکھ 40ہزار روپے اور موبائل فون،لو ئر مال میں ارمان سے 1 لاکھ 35 ہزار روپے اور موبائل فون،فیکٹری ایریا میں سلمان سے 1لاکھ20ہزار روپے اور موبائل فون،چوہنگ میں عرفان سے 1 لاکھ روپے ،موبائل فون اور دیگر سامان لوٹ لیا ۔دوسری طرف نامعلوم ملزموں نے برکی اور گارڈن ٹاؤن سے 2 گاڑیاں جبکہ سندر، اچھرہ اور اکبری گیٹ کے علاقوں سے 3 موٹرسائیکلیں چوری کر لیں اور فرار ہو گئے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ٹاپ آرڈر ناکام قومی ٹیم کیلئے راولپنڈی ٹیسٹ بچانا چیلنج بن گیا

سرفراز احمد کو ہٹانے پر خرابی شروع ہوئی:توصیف احمد

ٹیسٹ با لرز رینکنگ ، نعمان کی پہلی بار دوسری پوزیشن

آصف آفریدی نے ٹیسٹ کا 92 سالہ ریکارڈ توڑ دیا

ہاکی میں بہت سے ایشوز کو حل کرنا ضروری :حنان شاہد

پی ایچ ایف کوانتخابات تک ذمہ داریاں جاری رکھنے کی ہدایت

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کچھوا‘ بچھو اور طالبان
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
صدر آصف زرداری کی ایک نئی تصویر
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چینی‘ ٹماٹر اور اب آٹا
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
ارشد شریف کے بعد جو ہم پہ گزری
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
نوآباد غذائیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(اوّل)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak