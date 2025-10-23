شہر میں لاکھوں کے ڈاکے، 2 گاڑیاں اور 3 موٹرسائیکلیں چوری
ڈاکوؤں نے حبیب سے 1لاکھ 45 ہزار ،قاسم سے 1لاکھ 40ہزار روپے لوٹ لئے لو ئر مال میں ارمان 1لاکھ 35ہزار ، چوہنگ میں عرفان 1لاکھ روپے سے محروم
لاہور(کرائم رپورٹر)شہر میں چوری و ڈکیتی کی متعدد وارداتیں، شہریوں کو لاکھوں روپے ، زیورات، موبائل فونز، موٹرسائیکلوں اور گاڑیوں سے محروم کر دیا گیا۔تفصیلات کے مطابق مسلح ڈاکوؤں نے نشترکالونی میں حبیب سے 1 لاکھ 45 ہزار روپے اور موبائل فون،باغبانپورہ میں قاسم سے 1 لاکھ 40ہزار روپے اور موبائل فون،لو ئر مال میں ارمان سے 1 لاکھ 35 ہزار روپے اور موبائل فون،فیکٹری ایریا میں سلمان سے 1لاکھ20ہزار روپے اور موبائل فون،چوہنگ میں عرفان سے 1 لاکھ روپے ،موبائل فون اور دیگر سامان لوٹ لیا ۔دوسری طرف نامعلوم ملزموں نے برکی اور گارڈن ٹاؤن سے 2 گاڑیاں جبکہ سندر، اچھرہ اور اکبری گیٹ کے علاقوں سے 3 موٹرسائیکلیں چوری کر لیں اور فرار ہو گئے ۔