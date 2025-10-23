بچے سے زیادتی کے مجرم کو 14 سال قید، 10 لاکھ جرمانہ
کھڈیاں خاص(نمائندہ دنیا)عدالت نے 12 سالہ بچے سے زیادتی کے مجرم کو 14 سال قید 10 لاکھ جرمانہ کی سزا سنا دی۔
14 فروری 2025 کو تھانہ کھڈیاں کے گاؤں عطر سنگھ والا کے رہائشی جاوید نے (ع)نامی بچے کو ورغلاکر کھیت میں لیجاکرزیادتی کا نشانہ بنایااورمزاحمت پرچھری سے وار کرکے زخمی کردیا تھا۔ پولیس نے میڈیکل رپورٹ پر مقدمہ درج کر کے ملزم کو شواہد کی بناپر گنہگار قرار دیکر چالان عدالت میں جمع کرا دیا تھا۔گزشتہ روز ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج قصور منصور عطا نے مقدمہ کی سماعت پرٹھوس شواہد پر جرم ثابت ہونے پر جاوید کو 14 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ کی سزا سنائی ،عدم ادائیگی جرمانہ پر مزید ایک سال سزا بھگتنا ہوگی۔