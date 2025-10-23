جہانیاں:ٹرک رکشا پر الٹ گیا خاندان کے 5 افراد جاں بحق
خانیوال،جہانیاں(ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار، نمائندہ دنیا)مزدہ ٹرک مسافروں سے لو ڈ رکشا پر الٹ گیا، خواتین اور بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے 5افراد جاں بحق جبکہ تین زخمی ہوگئے۔
تفصیلات کے مطابق ٹھٹھہ صادق آباد کے اڈا پل 14 پر بورے سے لوڈ مزدہ ٹرک مسافروں سے بھرے کھڑے رکشے پر الٹ گیا جس سے ٹبہ سلطان پور کے رہائشی ایک ہی خاندان کے 8 افراد ٹرک کے نیچے دب گئے ،ٹرک ڈرائیور موقع سے فرار ہوگیا۔اطلاع پر پولیس اور ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور ٹرک کے نیچے دبے افراد کو باہر نکالاجن میں سے گیارہ سالہ بشریٰ بی بی دختر منظور احمد ،نو سالہ عجوہ منظور دختر منظور احمد ،آٹھ سالہ بختاور دختر منظور احمد ،6 سالہ حورین اور پینتالیس سالہ آسیہ بی بی زوجہ محمد اقبال جاں بحق ہوچکے تھے جبکہ پینتیس سالہ رخسانہ بی بی زوجہ منظور احمد ،دو سالہ محمد سبحان ولد منظور احمد ، تین سالہ علیمہ شدید زخمی حالت میں تھے ۔ لاشوں اور زخمیوں کو تحصیل ہسپتال جہانیا ں منتقل کردیا گیا ۔ بتایا گیا ہے کہ رکشا سوار ایک ہی خاندان کے افراد ملتان سے شادی کے بعد واپس گھر جارہے تھے کہ پل 14 پر حادثہ کا شکار ہوگئے ۔عینی شاہدین کے مطابق پل 14 ملتان وہاڑی روڈ کی تعمیر کے باعث اورسڑک پر پڑے گڑھوں کی وجہ سے حادثہ پیش آیا۔