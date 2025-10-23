پولیس چوکی میو ہسپتال : موٹرسائیکل چور گینگ گرفتار
ڈولفن سکواڈ نے شراب فروش عدیل کو پکڑ لیا، 13 بوتلیں برآمد
لاہور(کرائم رپورٹر) چوکی میو ہسپتال پولیس کی کاروائی دو رکنی متحرک موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار کر لیا ۔ترجمان کے مطابق چوکی میو ہسپتال پولیس نے بروقت کارروائی کرتے واردات کی منصوبہ بندی ناکام بنا کر دو رکنی موٹر سائیکل چور گینگ کے ملزمان عمیر اور ارشد عرف ڈان کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے 2 موٹر سائیکل نقد رقم اور غیر قانونی اسلحہ برآمد کر کے مقدمات درج کر لیے ۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دو افراد پر مشتمل گروہ شہر کے مختلف مقامات پر وارداتیں کرتا، معصوم شہریوں کی موٹر سائیکلیں چوری کرکے کوڑیوں کے بھاؤ فروخت کر دیتا تھا۔
قلعہ گجر سنگھ پولیس نے خفیہ اطلاع پر جامعہ نعیمیہ کے قریب سے موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث ملزمان عثمان اور ذیشان کوگرفتار کر کے ان کے قبضہ سے 2 چوری شدہ موٹر سائیکل اور 2 غیر قانونی پستول بمعہ گولیاں برآمد کر کے مقدمات درج کر لیے ۔ ڈولفن سکواڈ نے منشیات کی سپلائی ناکام بنا کر ملزم گرفتار کر لیا۔ ترجمان کے مطابق اچھرہ کے علاقے میں ڈولفن سکواڈ نے سٹاپ اینڈ سرچ کے دوران پیشہ ور شراب فروش عدیل کو گرفتار کر کے ملزم کے قبضہ سے 13 بوتلیں امپورٹڈ شراب برآمد کر کے اسے اچھرہ پولیس کے حوالے کر دیا۔