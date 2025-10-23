صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حساس ادارے کا افسر بن کر فراڈ کرنیوالا ملزم گرفتار

  • جرم و سزا کی دنیا
لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے)ریلویز پولیس مغلپورہ ورکشاپس ڈویژن نے حساس ادارے کا افسر بن کر فراڈ کرنے والے ملزم بہادر علی کو گرفتار کرلیا۔

ملزم مختلف وارداتوں میں مختلف موبائل نمبروں سے سرکاری دفاتر میں فون کرکے خود کو حساس ادارے کے اعلیٰ افسر کا تعارف کراکر فراڈ کرتا تھا۔ ملزم نے ایس پی مغلپورہ ورکشاپس دفتر پر کال کرکے خود کوحاضر سروس افسر ظاہر کرکے مغلپورہ کے دینی مدرسہ کے معلم صوفی شوکت قادری سے رابطہ کرانے کی درخواست کی۔ رابطہ کرانے پر ملزم نے شوکت قادری اور اس کے مدرسے کو دہشتگردی میں ملوث ہونے کا جھوٹا الزام لگا کر ایک لاکھ روپے بھتہ مانگا اور انکشاف کیا کہ اسکے مدرسے کے وضو خانے کے قریب دہشتگردی سے منسوب موبائل سمز موجود ہیں۔

