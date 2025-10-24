صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

متعدد وارداتیں، شہری لاکھوں کی نقدی اور قیمتی اشیا سے محروم

  • جرم و سزا کی دنیا
ڈیفنس اے میں میاں بیوی،راوی روڈ عبدالمنان ، ہڈیارہ میں الطاف کو لوٹ لیا گیا اچھرہ ، ستوکتلہ سے 2 گاڑیاں ،ریس کورس ،کاہنہ ، ٹبی سٹی سے 3موٹرسائیکلیں غائب

لاہور(کرائم رپورٹر)شہر میں چوری و ڈکیتی کی متعدد وارداتیں ، شہریوں کو لاکھوں کی نقدی، زیورات، موبائل فونز ،موٹرسائیکلوں اور گاڑیوں سمیت دیگر اشیا سے محروم کر دیا گیا۔تفصیلات کے مطابق ڈاکو ؤں نے ڈیفنس اے کے علاقے میں راہگیر میاں بیوی سے 35 ہزار نقدی اور پرس چھین کر فرار ہو گئے ۔اسکے علاوہ ہڈیارہ میں الطاف سے 1 لاکھ 50 ہزار روپے اور موبائل فون،راوی روڈ میں عبدالمنان سے 1 لاکھ 45ہزار روپے اور موبائل فون،ٹاؤن شپ میں شبیر سے 1 لاکھ 30ہزار روپے اور موبائل فون,شیراکوٹ میں عمار سے 1لاکھ25ہزار روپے اور موبائل فون،مصری شاہ میں ناصر سے 1 لاکھ 10 ہزار روپے موبا ئل فون اور دیگر سامان لوٹ لیا گیا۔ نواں کوٹ کے علاقے میں وقار سے 30 ہزار روپے اور ایک موبائل فون چھین لیا گیا۔نواب ٹاؤن کے علاقے میں ماجد سے 10 ہزار روپے اور ایک موبائل فون چھین لیا گیا۔اچھرہ سے اعزاز اور ستوکتلہ سے وسیم کی گاڑیاں، ریس کورس نواز،کاہنہ جنید اور ٹبی سٹی سے شاہد کی موٹرسائیکلیں چوری ہو گئیں۔

