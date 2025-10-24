بچی کو زیادتی کے بعد قتل کرنیوالے مجرم کی سزائے موت برقرار
6 سالہ بچی سے ظلم کرنیوالے مجرم رحم کے مستحق نہیں :چیف جسٹس ہائیکورٹ ایسے گھناؤنے جرائم عدالت کا ضمیر بھی جھنجوڑتے ہیں :تحریری فیصلہ، اپیل خارج
لاہور (کورٹ رپورٹر )چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ مس عالیہ نیلم نے کمسن بچی کو زیادتی کے بعد قتل کرنے والے مجرم قیصر کی سزائے موت کیخلاف اپیل خارج کرتے ہوئے قرار دیا کہ ایسے مجرم رحم کے مستحق نہیں ہوسکتے جنہوں نے 6 سالہ بچی کے ساتھ ظلم کیا ہو ۔چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ مس عالیہ نیلم اور جسٹس عبہر گل پر مشتمل 2ر کنی بینچ نے مجرم قیصر کی سزائے موت کے خلاف 20صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کردیا ۔ چیف جسٹس نے فیصلے میں کہا کہ چھ سال کی عمر میں بچیاں اپنی گڑیا کے ساتھ کھیلتی ہیں، وہ مادہ پرست دنیا سے بے خبر ہوتی ہیں ،مجرم قیصر کی عمر 32 سال تھی اور وہ گھناؤنے جرم کے انجام سے واقف تھا، کمسن بچی کو زیادتی کے بعد قتل کردینے کا جرم عام لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کردیتا ہے ، ایسے گھناؤنے جرائم صرف معاشرے کا ضمیر نہیں بلکہ عدالت کا ضمیر بھی جھنجوڑتے ہیں ۔فیصلے کے مطابق مجرم قیصر کے خلاف تھانہ نارووال پولیس نے 2018 میں کمسن بچی سے زیادتی کے بعد قتل کا مقدمہ درج کیا،کمسن بچی مجرم کے گھر سے پلاس لینے گئی تھی،بعدازاں بچی کی لاش مجرم کے گھر کے کمرے سے برآمد ہوئی ۔فیصلہ میں کہا گیا کہ اپیل کنندہ اپنا کیس ثابت نہیں کر سکا لہذا عدالت مجرم قیصر کی سزائے موت کے خلاف اپیل خارج کرتے ہوئے سزائے موت کا فیصلہ بحال رکھتی ہے ۔