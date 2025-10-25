صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ناجائز منافع خوری کیخلاف کارروائیاں،دکانداروں کو جر مانے

  • جرم و سزا کی دنیا
ناجائز منافع خوری کیخلاف کارروائیاں،دکانداروں کو جر مانے

چیف آفیسر محسن مظہر نے کارروائی کی ، نرخ نامے کے مطابق فروخت کی ہدایت

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )اسسٹنٹ کمشنر جڑانوالہ رنگزیب کی خصوصی ہدایت پر چیف آفیسر میونسپل کمیٹی محسن مظہر کی زیر نگرانی اشیائے خوردونوش اور گوشت حکومتی نرخوں پر عوام تک پہنچانے کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔چیف آفیسر محسن مظہر نے 240 موڑ اور گردونواح میں اچانک دورے کیے ، جہاں مہنگے داموں گوشت فروخت کرنے والے دکانداروں کے خلاف سخت کارروائی کی گئی۔ متعدد دکانداروں کو جرمانے کیے گئے اور آئندہ نرخ نامے کے مطابق فروخت یقینی بنانے کی ہدایت دی گئی۔محسن مظہر نے کہا کہ عوام کو ریلیف فراہم کرنا ہماری اولین ترجیح ہے ، ناجائز منافع خوری یا اوورچارجنگ کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ایسے عناصر کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر کارروائیاں جاری رہیں گی تاکہ عوام کو اشیائے خوردونوش مقررہ نرخوں پر دستیاب ہوں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

پنجاب:15دن میں غیر قانونی اسلحہ واپس:10لاکھ لائسنسز کی ازسر نو جانچ پڑتال،صرف پولیس اہلکار اور رجسٹرڈ سکیورٹی گارڈز کو اسلحہ رکھنے کی اجازت وزیراعلیٰ کی زیر صدارت چوتھا غیر معمولی اجلاس

ٹی ایل پی کالعدم،تعلق رکھنے والا مجرم سمجھا جائیگا،تانے بانے دہشتگردی سے ملتے ہیں:وزارت داخلہ کا نو ٹیفکیشن

پانی روکنے کیلئے طالبان رجیم کا دریائے کنڑپر ڈیم بنانیکا اعلان:افغان سرحدی راہداریاں بند رہینگی،تجارت سے زیادہ پاکستانی کی جان اہم :پاکستان

پختونخوا:2دھما کے،ایس پی سمیت3اہلکار شہید،16خوارج ہلاک،بلوچستان میں 18مزدور اغوا

علاقائی روابط کے فروغ سے معاشی اور تجارتی شعبے میں انقلاب آئیگا:شہباز شریف

ایک ٹماٹر70روپے کا،غریب پہلے بلوں اور اب روٹی سے تنگ:اپوزیشن

آج کے کالمز

خورشید ندیم
غرارہ اور تہذیبی حساسیت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
زمین پر چلو پھرو اور دیکھو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب: مقامی حکومتوں کے انتخابات پھر ملتوی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
انتہا پسندی اور عصبیت امت کیلئے زہر قاتل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی ادارے بمقابلہ ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak