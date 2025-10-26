صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور :مبینہ مقابلہ میں ایک ملزم ہلاک ، 3فرار

  • جرم و سزا کی دنیا
لاہور :مبینہ مقابلہ میں ایک ملزم ہلاک ، 3فرار

ناکے پر ملزموں کی پولیس پر فائرنگ، جوابی کارروائی میں ایک مارا گیا۔ فرار ہونیوالے ملزموں کی تلاش کیلئے ناکہ بندی کر دی ہے :سی سی ڈی۔

لاہور(کرائم رپورٹر)سی سی ڈی کا نشتر کالونی میں مبینہ پولیس مقابلہ، ایک ملزم جوابی فائرنگ میں مارا گیا جبکہ اس کے 3ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ،سی سی ڈی ترجمان کے مطابق نشتر کالونی کے علاقے میں ناکے پردو موٹر سائیکل پر سوار چار ملزموں نے پولیس پارٹی کو دیکھتے ہی فائرنگ کر دی پولیس کی جانب سے بھی جوابی فائرنگ کی گئی جس کے تبادلے میں ایک نامعلوم ملزم ہلاک جبکہ اس کے دیگر ساتھی موٹر سائیکل اور اسلحہ چھوڑ کر فرار ہوگئے ، سی سی ڈی حکام کا کہنا ہے کہ ملزم کی شناخت عمل میں لائی جا رہی ہے جبکہ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا کر فرار ہونے والے ملزموں کی تلاش کے لیے ناکہ بندی کر دی گئی ہے ۔

 

 

